Украину ждет горячая политическая осень

14.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Инициатива создания украинского реестра запрещенных интернет-сайтов технически нереализуема и направлена прежде всего на стимулирование самоцензуры и отвлечение внимания людей от других проблем в преддверии обострения социально-политической напряженности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Откуда вся эта нервозность? Не секрет, что количество конфликтов множится, и мы можем получить очень горячую политическую осень. Тем более, что, судя по всему, президента дожимают до выполнения Минских соглашений, и неважно, как это будет упаковано – в кластеры, не в кластеры. Помните 2015 год, когда Нуланд носилась с идеей одностороннего выполнения Украиной минских соглашений и поднажала на Петра Алексеевича. Что мы получили? Взрыва гранаты под Верховной Радой. Нечто схожее может получится этой осенью, снова будут снова будет «зрада», снова попытаются отмайданить власть», считает эксперт.

«Ну, и плюс социально-экономические факторы – по социологии видно что людей волнуют такие темы, как земля тарифы. Обратите внимание – Тимошенко за последние два месяца подросла, и в принципе уже есть потенциал выхода в основную альтернативу Зеленскому. С социально экономической проблематикой Тимошенко работать умеет, для неё это родная стихия. Этого побаиваются. Тем более, что есть такая тема как майнинг криптовалюты на дешевой электроэнергии украинских атомных электростанций – по фокус группам мы видим, что люди не понимают что такое криптовалюта, что такое майнинг, но они понимают что какие-то иностранцы крадут дешёвую электроэнергию наших атомных станций. Людей это заводит», говорит политолог.

«И вот, если политический протест соединится с социально-экономическим, то будет очень проблемная ситуация. Поэтому пытаются сбить вот такими вещами, выбрасывая создание реестров.



Что это даёт? Прежде всего, это работа нацелена на включение у людей самоцензур. Только технически реализовать это невозможно. На каждый роток не накинешь платок. Но можно сделать так, чтобы люди боялись что-то лишнего сказать. У нас же есть целая клиентела медиа-стукачей, которые оперативно доносят кто там проводит пророссийские, антиукраинские нарративы. На деньги западных посольств они об этом весьма оперативно информируют. Поэтому мне кажется, что такие идеи будут периодически выбрасываться. Технически реализовать эту идею маловероятно», – считает Золотарев.