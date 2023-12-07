Украину ждет катастрофа, если власть откажется от выхода на границы 91-го – Бондаренко

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Украину ждут катастрофические последствия, если план, а вернее, лозунги власти о выходе на границы 91-го года, будет неосуществим.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт сомневается, что украинская власть вообще имела какой-то план на эту военную кампанию.

«Если пойдет не по плану, хотя я сомневаюсь, что был какой-то план, – были общие лозунги, общие фразы относительно того, что только границы 91-го года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план – это лозунг, это призыв. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины, катастрофические последствия будет иметь. Тем более, что и так война будет иметь катастрофические последствия: депопулляция серьезнейшая, раскол общества по нескольким линиям, потеря территории и прочие моменты еще долго, десятилетиями будут аукаться Украине», – заключил Бондаренко.