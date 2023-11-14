Украину ждет катастрофа – миллиардер из США

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1014
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Правда о реальной ситуации на Украине вырвалась наружу – страна не побеждает, контрнаступление провалилось, если Киев не изменит подход к решению конфликта, то обречен на катастрофу.

Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский миллиардер, эфономический эксперт Дэвид Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правда о реальной ситуации на Украине вырвалась наружу – страна не побеждает, контрнаступление провалилось,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Что мы действительно увидели за последнюю неделю или около того, так это то, что нарративная плотина вокруг реальности в Украине полностью прорвана и теперь правда выплескивается наружу.

Все началось с той статьи в журнале «Тайм». Собственные помощники и советники Зеленского говорили, что он бредит из-за этого, они сказали, что это мессианская вера в их окончательную победу. Один из его советников сказал: «У нас нет выбора, мы не побеждаем, но попробуйте сказать ему об этом», – сказал миллиардер.

«Но на этом все не закончилось – затем в новостях NBC появилась статья, в которой говорилось, что война зашла в тупик. Но более того, официальные лица заявили, что, если Украина не проведет переговоры до конца года, ситуация станет критической. В голосах этих неназванных чиновников можно было почти услышать панику. Буквально на днях в газете «Нью-Йорк Таймс» говорилось об открытом конфликте, возникшем между Зеленским и его главнокомандующим Залужным.

Залужный дал интервью журналу «The Economist», в котором он сказал, что война зашла в тупик. Зеленский не согласился с этим на пресс-конференции. И вот теперь эти двое открыто спорят друг с другом в прессе.

Теперь вы видите, что даже в высшем руководстве Украины нет согласия между Зеленским и его советниками, между Зеленским и его высшим генералом по поводу того, что происходит на войне. Но я думаю, что теперь правда стала очевидной, а именно, – что Украина не выигрывает эту войну. Контратака потерпела неудача, и, если они не начнут делать что-то по-другому, их ждет катастрофа», – завил Сакс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть