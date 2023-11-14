Правда о реальной ситуации на Украине вырвалась наружу – страна не побеждает, контрнаступление провалилось, если Киев не изменит подход к решению конфликта, то обречен на катастрофу.

Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский миллиардер, эфономический эксперт Дэвид Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы действительно увидели за последнюю неделю или около того, так это то, что нарративная плотина вокруг реальности в Украине полностью прорвана и теперь правда выплескивается наружу. Все началось с той статьи в журнале «Тайм». Собственные помощники и советники Зеленского говорили, что он бредит из-за этого, они сказали, что это мессианская вера в их окончательную победу. Один из его советников сказал: «У нас нет выбора, мы не побеждаем, но попробуйте сказать ему об этом», – сказал миллиардер.

«Но на этом все не закончилось – затем в новостях NBC появилась статья, в которой говорилось, что война зашла в тупик. Но более того, официальные лица заявили, что, если Украина не проведет переговоры до конца года, ситуация станет критической. В голосах этих неназванных чиновников можно было почти услышать панику. Буквально на днях в газете «Нью-Йорк Таймс» говорилось об открытом конфликте, возникшем между Зеленским и его главнокомандующим Залужным. Залужный дал интервью журналу «The Economist», в котором он сказал, что война зашла в тупик. Зеленский не согласился с этим на пресс-конференции. И вот теперь эти двое открыто спорят друг с другом в прессе. Теперь вы видите, что даже в высшем руководстве Украины нет согласия между Зеленским и его советниками, между Зеленским и его высшим генералом по поводу того, что происходит на войне. Но я думаю, что теперь правда стала очевидной, а именно, – что Украина не выигрывает эту войну. Контратака потерпела неудача, и, если они не начнут делать что-то по-другому, их ждет катастрофа», – завил Сакс.