Украину ждет катастрофа при эвакуации пограничных городов

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Россия может создать «санитарную зону» вдоль всей границы и линии фронта на глубину в 100 километров.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, я на сегодняшний день смотрю на фронтовые вещи с точки зрения общего стратегического замысла россиян – это так называемая санитарная зона. Санитарную зону они могут делать на глубину доставания С-300 и УФАБов. До 100 километров они могут жечь все, что хочешь – к большому сожалению, у них такие возможности есть. Если мы не выправим эту ситуацию, мы можем получить очень фиговую историю, потому что ты понимаешь, что такое хаос внутри страны, когда начнет эвакуироваться миллионный город Харьков. Еще давайте добавим сюда Одессу, не забудем, что до Запорожья 40 километров. Такое количество внутренне перемещенного народа – просто-напросто это будут катастрофические последствия. Не забываем Сумы и то, что ближе к границе с Россией. Это я большие города назвал, не хочу называть еще села – все это звенья одной цепи», – заявил Лапин.