Украину ждет «корейская ничья» – Карасев предвкушает ввод войск НАТО

Анатолий Лапин.  
20.11.2023 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1336
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад может согласиться разделить Украину на сферы влияния: территории, которые уже вошли в состав России, останутся за ней, а подконтрольные Киеву – останутся в сфере влияния Запада.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может согласиться разделить Украину на сферы влияния: территории, которые уже вошли в состав...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Карасева, при этом, не исключается вариант ввода контингента НАТО на Украину.

«Стамбул» – это была больше победа России, она добивалась того, что она хотела: нейтралитет, внеблоковость, демилитаризация Украины, ну и там уже денацификация – это такое. Но главное – демилитаризация и внеблоковость, отказ Украины от вступления в НАТО.

Сейчас… то, что говорят американцы, корейская ничья – что они имеют в виду под этим? Что Россия сохраняет оккупированную территорию, – сейчас у Украины нет возможностей для того, чтобы эти территории возвратить, деоккупировать, как угодно можно назвать. Эти 17% остаются под контролем России – да, это не «Северная Корея», это Российская Федерация, – а остальная часть остается в сфере влияния Запада.

Формально, может быть, даже Украину не берут в НАТО. Но можно Украину не брать в НАТО, но может НАТО войти в Украину без формального членства Украины в НАТО… Военное влияние, укрепление военных возможностей Украины – такой форпост как бы на будущее», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть