Украину ждет «корейская ничья» – Карасев предвкушает ввод войск НАТО

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Запад может согласиться разделить Украину на сферы влияния: территории, которые уже вошли в состав России, останутся за ней, а подконтрольные Киеву – останутся в сфере влияния Запада.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, при этом, не исключается вариант ввода контингента НАТО на Украину.

«Стамбул» – это была больше победа России, она добивалась того, что она хотела: нейтралитет, внеблоковость, демилитаризация Украины, ну и там уже денацификация – это такое. Но главное – демилитаризация и внеблоковость, отказ Украины от вступления в НАТО. Сейчас… то, что говорят американцы, корейская ничья – что они имеют в виду под этим? Что Россия сохраняет оккупированную территорию, – сейчас у Украины нет возможностей для того, чтобы эти территории возвратить, деоккупировать, как угодно можно назвать. Эти 17% остаются под контролем России – да, это не «Северная Корея», это Российская Федерация, – а остальная часть остается в сфере влияния Запада. Формально, может быть, даже Украину не берут в НАТО. Но можно Украину не брать в НАТО, но может НАТО войти в Украину без формального членства Украины в НАТО… Военное влияние, укрепление военных возможностей Украины – такой форпост как бы на будущее», – заявил Карасев.