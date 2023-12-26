Украину ждет очень тяжелый год, власть не делает выводы, – экс-министр Рева

Украину ждет очень тяжелый 2024-й год. Россия мобилизуется и наращивает свои усилия, в отличие от Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению экс-чиновника, Украина не делает никаких выводов накануне сложного периода.

«Это будет очень тяжелый год. Потому что те системные проблемы, решение их должно было начинаться еще год назад, когда Россия начала мобилизацию экономики, когда Россия начала проводить мобилизацию армии. Мы этого не делали – нам все рассказывали, что мы будем в Крыму греться на солнышке в летний купальный сезон, что скоро это все закончится. Подоляк договорился перед журналистами, что в 23-м году все закончится, все начали смеяться, но он сделал серьезное, обиженное лицо, говорит: «Вы увидите». Ну мы видим ситуацию, что война, мало того, что не заканчивается, она имеет тенденцию не просто к продолжению, а к расширению. А готова ли к этому расширению наша власть? Они не готовы… И идет параллельно наращивание усилий со стороны России, и нет такого наращивания со стороны нашей. Если это сейчас резко не изменить, причем, чрезвычайными мерами, – я это говорю не потому что мне это нравится, а потому, что я ощущаю то, рассматривая общую ситуацию, которая есть, вижу, что нужны чрезвычайные меры, которые адекватны этой ситуации. А то, что предлагается, оно неадекватно, люди не понимают, что происходит, это самое страшное. У меня очень тревожные настроения, я не вижу адекватности со стороны людей, которые принимают политические решения», – заявил Рева.