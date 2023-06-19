Украину ждет революция уставших от войны, – киевский профессор

Украину ждет революция, которую совершат люди, уставшие от войны. Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский профессор, журналист Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Василенко, выхода из нынешней ситуации не видно, миллионы женщин покинули Украину, а мужчины массово гибнут во время боевых действий. Все это лишь нарастает и приведет к социальному взрыву.

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«Совершенно немного надо, когда в результате проигрыша на той или другой стороне какая-то банда революционеров, как сейчас принято называть, а если они победят – то это организация революционеров, провозгласит новый курс – окончание войны любой ценой. Посудите сами, у нас восемь миллионов женщин уехало, возвращаться они не будут – меня за это били и говорили, что наши женщины – патриоты и вернутся. Вернется от силы полтора миллиона.

Солдаты, которые ушли на фронт, потеряли этих женщин, будем говорить откровенно. Эти женщины ни в коем случае не будут возвращаться, пока Киев бомбят. Солдаты уже недовольны, цены растут. Мы забыли, что потеряли с затоплением от 5 до 12% пахотных земель, это по нашим подсчетам, а по подсчетам западных аналитиков – до 20%. Мы забыли, что у нас упал экспорт… Поэтому через год болезнь будет продолжаться, военная болезнь, настанет так называемая усталость от войны, повышение цен, массовое убийство на войне мужчин, которое неизбежно. Будет обострение военных действий, во время обострения мужчин будут продолжать убивать. Россиян 140 миллионов, а нас – 25, по моим подсчетам, по расчетам Института будущего – 29… Поэтому женщины уехали, на фронте неизвестно что, потому что программа-максимум, с которой действует Зеленский, 10 пунктов – освобождение территорий, санитарная зона – мы понимаем, что для этого нужна масса вооружений, масса людей, масса потери. Готовы ли мы к этому? Разумеется, нет…

Я напомню вам фразу, знаменитую, Эриха Марии Ремарка из его дневников. Я перевожу немножко свободно, но дословно это звучит так: «Блаженствуйте на войне, ибо после войны нас ждет ад». Что нас ждет после войны? Две трети нашего официального бюджета – это западные инвестиции. Разоренная страна, убитые мужчины, женщины, которые остались заграницей и дети. Самое главное – загрязненная территория всей Таврии и возобновится она, по самым оптимистическим прогнозам, через восемь лет… Поэтому, уважаемые друзья, обычно это предреволюционная ситуация», – приходит к выводу Василенко.