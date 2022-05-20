Украину ждет резкий обвал гривны

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Новости Украины

В случае, если боевые действия на Украине на закончатся в ближайшие несколько месяцев, то ее ждет резкое повышение курса доллара.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экономический экс-заместитель глава Нацбанка Украины Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спасти украинскую экономику, по его мнению, поможет только ежемесячное вливание минимум трех-четырех миллиардов долларов.

«Если война будет продолжаться долго, к сожалению, этого не исключают и наши западные партнеры, и наши стратеги, то ситуация будет ухудшаться. Если война закончится достаточно быстро, а это должна быть наша национальная доктрина, наша программа, наше требование к Западу – закончить эту войну до конца лета, то ситуация может стабилизироваться. И дальше 40 доллар может не зайти… Мы не имеем права сейчас рассчитывать на абстрактную помощь – должны быть конкретные цифры. К сожалению, они очень большие. Нам нужно… министр финансов говорит 6-7 миллиардов, может это и много, на покрытие дефицита бюджета. Но, по моим расчётам, минимум 3-4 миллиарда долларов в месяц мы должны получать», – заявил Савченко.