Украину ждет рост тарифов ЖКХ. Платить за услуги станут еще меньше – Разумков

Анатолий Лапин.  
23.05.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Общество, Украина, Цены


Население Украины ждет серьезное повышение тарифов на коммунальные услуги. Это приведет к тому, что даже те, кто сейчас еще платят за ЖКХ, перестанут это делать.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины ждет серьезное повышение тарифов на коммунальные услуги. Это приведет к тому, что...

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По мнению Разумкова, лишь за прошлый год долги населения по услугам выросли на 40 миллиардов гривен.

«Увеличение тарифов приведет к наоборот кризису неплатежей и ухудшению ситуации в этом секторе. У нас за год задолженность выросла на 40 миллиардов. 40 миллиардов за прошлый год, по разным оценкам. Сегодня происходит следующая ситуация: та часть населения, которая платит за коммуналку, я всегда привожу простой пример, у вас есть 10 тысяч гривен на семью, вы получаете зарплату. Есть жена, есть ребенок, вы три тысячи тратите на свою коммуналку, а все остальное – на ребенка, на школу, на садик, на поесть, иногда даже на одеться не хватает.

Но если вам завтра поднимут эти тарифы до пяти тысяч, а по тем оценкам, которые они сегодня рисуют, там будет существенное увеличение, потому что это повлияет не только на цену электроэнергии, это повлияет на цену воды, которую вы получите, на отопление, на много других вещей, за которые нужно будет платить с вашего бюджета. У вас чек выйдет на пять тысяч гривен. Так человек, который сегодня платит три, он пять не сможет платить.

Но когда он не сможет платить пять, он не будет платить и три тысячи, потому что ты никогда не приходишь и не говоришь, что я заплачу 50% платежки. Ты или платишь, или не платишь. Сегодня мы наоборот будем загонять ситуацию в глухой угол», – заявил Разумков.

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