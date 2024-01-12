Украину ждет сложное второе полугодие из-за Венгрии

С июня месяца этого года Украину тяжелый период в отношениях с ЕС.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, все свои требования в отношении Украины Венгрия попытается протащить в общеевропейские документы.

«Сам факт председательствования Венгрии в Европейском союзе с 1 июля будет иметь намного более серьезное значение нежели возможное личное участие Орбана и нахождение его в статусе исполняющего обязанности руководителя Европейского совета. Я думаю, что вторая половина 2024-го года пройдет для Украины очень сложно.

Потому что Венгрия использует свое председательствование для того, чтобы интегрировать в европейские документы все свои требования в отношении Украины, интегрировать максимально усложненную процедуру переговоров, все эти скепсисы, которые присутствуют не только в Венгрии, но и в других странах Европы в отношении Украины, в документы и требования Европейского союза в отношении Украины. Поэтому я думаю, что это для Украины будет очень сложный период», – заявил Бортник.