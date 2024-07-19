Украину ждет тотальное повышение налогов – концы с концами не сводятся

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Вчера Кабинет министров Украины одобрил законопроект с изменениями в госбюджет и Налоговый кодекс страны. В частности, правительство предлагает увеличить расходы нынешней сметы на 500 млрд грн – преимущественно на финансирование ВСУ. Полтриллиона на войну планируют собрать с помощью заимствований на внутреннем рынке и повышения налогов.

Нардеп от оппозиционной Зеленскому либерально-националистической партии «Голос» Ярослав Железняк опубличил поступивший в Раду законопроект Кабмина Шмыгаля о радикальном повышении налогов, что по выкладкам правительственных экспертов, должно принести бюджету Украины дополнительно 140 млрд гривен (3, 5 млрд долл).

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Самые резонансные предложения правительства такие:

– повысить ставку военного сбора с 1,5 до 5%;

– ввести военный сбор для юрлиц – 1% дохода от любой деятельности;

– ввести 15% военный сбор от стоимости покупки автомобиля за границей;

– ввести 5% военный сбор от продажи недвижимого имущества физлицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

Повышаются также на 5 % налоги для физлиц-предпринимателей на едином налоге первой, второй, четвертой группы.

Также вводятся новые налоги: 5% военный сбор при покупке банковских металлов, 30% военный сбор на продажу ювелирных изделий, 5% военный сбор на услуги мобильной связи.

Вводится ежемесячный авансовый взнос по налогу на прибыль для продавцов горючего в размере 0,5 минимальной заработной платы из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа. Также предлагается ввести специфическую ставку акцизного налога на напитки (0,1 евро за литр).

Железняк простодушно сдает базу своим подписчикам: “Если помните, повышение акцизов, в том числе на топливо, есть и в наших намерениях в Меморандуме с МВФ”.

Коллективный агитатор и пропагандист правоверных еврореформаторов – принадлежащее Томашу Фиале издание «Экономическая правда» – более чем откровенна и не скрывает, зачем понадобились такие непопулярные меры. Посвященный правительственным инициативам материал издания называется:

«Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут».

В тексте популярным языком разьясняется, «Какие налоги собирается повысить правительство и кому придется заплатить больше, чтобы страна могла выстоять в войне против России».

«Правительство предлагает увеличить план расходов на 2024 год на 434 млрд. грн. и сократить текущий план расходов на 65,7 млрд. грн. Это позволит увеличить расходы на оборону и другие цели на 500 млрд. грн. Абсолютное большинство дополнительных расходов – 495,3 млрд грн – пойдет на финансирование армии. В частности: на выплаты военнослужащим – 77,9 млрд грн; на приобретение военной техники – 256,2 млрд грн; на фортификации – 40,4 млрд. грн», – говорится в публикации.

Кроме того, правительство предлагает добавить 4,5 млрд грн в резервный фонд бюджета. В этом году средства из него тратили преимущественно на фортификации, однако при планировании бюджета правительство закладывало возможность использовать резервный фонд для ремонта дорог.

Издание утверждает, что у Украины нет иных альтернатив, кроме как найти еще полтриллиона гривен на войну. А виноваты во всем – США, полгода державшие Украину на голодном пайке.

«Ранее ЭП писала , с чем связан столь значительный дефицит средств на нужды обороны. Если коротко, то во время планирования бюджета на 2024 год осенью 2023 года правительство ожидало бесперебойного поступления военной помощи от США. Однако из-за политизированности этого вопроса в Штатах соответствующее решение американский Конгресс принял только в конце апреля 2024 года. Поскольку Украина больше полугода не получала помощи от США, то в начале 2024-го правительству пришлось увеличивать расходы на закупку вооружений и боеприпасов. На эти цели использовали заложенные в бюджете средства, которые должны были использовать в конце года. Этот процесс называется приближением расходов», – откровенничает газета Фиалы.

Еще одна загадочная причина повышения налогов, о которой упоминается вскользь – это некие «дополнительные потребности в средствах» появившиеся у ВСУ вследствие «усугубления мобилизационных процессов» и «учитывая динамическую ситуацию на поле боя».

Комментаторы переводят это так: денег на мобилизацию не хватает. А сама она себя не проведет.