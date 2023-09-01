Украину ждет тяжелая осень с принуждением к переговорам – эксперт

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Украина ждет тяжелая осень, во время которой с одной стороны ее будут принуждать к миру, а с другой – бить по инфраструктуре.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся в подвешенном состоянии, понимаем, что сейчас начинается осень, понимаем, что осень будет для Украины очень тяжелой, понимаем, что сейчас будет запущено множество механизмов принуждения Украины к переговорному процессу. А это значит, ракетные обстрелы, увеличение, проблемы со светом, газом и многое другое. Летний сезон закончился более или менее расслабляющий, и начинается новый осенний сезон, где будут проверять украинское общество на единство и готовность объединяться вокруг сохранения своей страны», – заявил Корнейчук.