Украину ждет жуткий экономический кризис

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 12:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кризис, Украина, Экономика


Если США перестанут выдавать Украине деньги, то ее ждет повторение мощнейшего экономического кризиса начала 90-х годов.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США перестанут выдавать Украине деньги, то ее ждет повторение мощнейшего экономического кризиса начала...

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По мнению эксперта, власти ничего не останется, как включить печатный станок, а это будет означать серьезную инфляцию, рост тарифов и налогов.

«Что нас ждет экономически? Неизбежно это будет совершенно другой курс гривны. То есть печатный станок, что бы там ни говорили, что МВФ установил лимиты на печать, придется печатать. Придется залезть в золотовалютные резервы, не взирая на окрики МВФ, без этого не обойтись. Придется поднять тарифы, поскольку уже говорят, что 40% электроэнергия, 70% газ – где-то в этом коридоре, я думаю, девальвирует и гривна.

Судя по всему, будут активно заглядывать не только в карманы среднего и малого бизнеса, но и просить украинцев, поскольку уже Гетьманцев заявил о том, что 7,5 миллионов украинцев не имеют никаких доходов. То есть, это люди самозанятые, которые у государства не берут, но и государству не дают. Может быть, придумают подушный налог, как это было лет 400 назад. Я, честно говоря, напрягся, когда прочитал», – сказал эксперт.

«Поэтому в экономическом плане у нас год будет архитяжёлый. Я начинаю вспоминать времена 30-летней давности, 92-й, 93-й год. Кстати, 91-й и 92-й годы прошли не так болезненно, а самые болезненные были 93-й и 94-й годы. Когда этот эффект обрушившейся экономической системы, обломки ее уже били по голове.

Когда я ходил преподавать в университет чисто из любви к искусству, потому что зарплата университетского преподавателя не только была смешной, но и просто не выплачивалась месяцами. Понятно, будут резать по живому», – заявил Золотарев.

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