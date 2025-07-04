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Экономическая разруха и раскол в обществе приведут к тому, что Киев будет вынужден подписать «похабный мир», после чего столкнётся с гражданской войной.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация у нас совсем не радужная. Тем более, что экономики нет, экономика не работает. Ничего умнее, как дальше дырявить своими ручками карманы населения, наши экономические гении вроде Гетманцева не придумали. Плюс к этому, еще и устраиваем внутри страны. Там перманентные срачи по поводу мовы, истории, религии. Знаете, все это может в один прекрасный момент закончиться похабным миром, а потом руиной», – сказал Золотарев.

Однако он подчеркнул, что война продлится ещё какое-то время – пока Киев не согласится на «капитуляцию».