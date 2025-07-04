«Украину ждёт капитуляция и кровавая руина» – киевский эксперт
Экономическая разруха и раскол в обществе приведут к тому, что Киев будет вынужден подписать «похабный мир», после чего столкнётся с гражданской войной.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация у нас совсем не радужная. Тем более, что экономики нет, экономика не работает. Ничего умнее, как дальше дырявить своими ручками карманы населения, наши экономические гении вроде Гетманцева не придумали.
Плюс к этому, еще и устраиваем внутри страны. Там перманентные срачи по поводу мовы, истории, религии. Знаете, все это может в один прекрасный момент закончиться похабным миром, а потом руиной», – сказал Золотарев.
Однако он подчеркнул, что война продлится ещё какое-то время – пока Киев не согласится на «капитуляцию».
«На капитуляцию Украина, которая еще не исчерпала все свои ресурсы, идти сегодня не готова. Поэтому такая тупиковая ситуация. Те, кто ждет, что вот-вот топор войны будет закопан, я думаю, будут очень сильно разочарованы.
Да, у нас появилась секта свидетелей внезапного прекращения войны. Но где вы увидите эти предпосылки для внезапного, что все случится неожиданно? Но я пока не вижу», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: