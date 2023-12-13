Украину ждёт капитуляция по примеру Германии после Первой мировой – Переслегин

Россия подводит ситуацию на фронте к такому положению, когда Киев будет вынужден втянуться в переговоры, которые приведут Украину к безоговорочной капитуляции по примеру Германии в конце Первой мировой войны.

Об этом в интервью журналистке Наталье Луковниковой заявил российский литературный критик Сергей Переслегин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Переслегина, Россию устроил бы вариант полного роспуска украинской армии, расквартирования в крупнейших городах российских военных гарнизонов и отказ Украины от вступления в НАТО и другие альянсы.

«Сама оперативная ситуация такова, что все вменяемые люди понимают, что Россия не может требовать ничего, кроме безоговорочной капитуляции. И Украина понимает, что, втянувшись в переговоры, она после этого окажется в той же ситуации, в которой оказалась Германия в 18-м году. Безусловно, они хотели именно в эту ситуацию поставить Россию, в позицию Германии 18-го года, когда первоначально переговоры ведутся, вроде, довольно на нормальной ситуации, потом давление начинает резко возрастать, а Германии уже нечего возразить и она вынуждена подписывать любой, сколь угодно жуткий мир. Именно это ожидалось от России, об этом писалось много, причем, указано было, что, разумеется, такого мягкого мира, как Германия в 18-м году, вернее в 19-м, не будет. Но сейчас ситуация перевернулась, а картинка-то та же самая, и Украина тоже понимает, что стоит ей втянуться в переговоры о мире, давление будет возрастать, а уже отказаться от переговоров будет невозможно. А Россия вынуждена требовать безоговорочную капитуляцию. Опять же, не в смысле термина, а в смысле реального содержания… Россия могла бы пойти на вариант, что все крупнейшие украинские города получают русские гарнизоны, украинская армия демобилизуется, Украина не вступает ни в какие военные союзы без разрешения прямого России и выдает России военную технику по списку. Это, конечно, не совсем капитуляция, но, в общем, что-то близкое к ней», – заключил Переслегин.