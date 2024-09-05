Украину ждёт куда худшая судьба, чем просто военное поражение – киевский эксперт

Даже в случае немедленного прекращения боевых действий Украина столкнётся с огромным количеством практически неразрешимых социальных и экономических проблем.

Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины продолжение войны может обернуться куда более серьезными и системными проблемами, чем просто военные результаты. Потому что степень разрушений, степень потерь социальных, психологических – уже огромна, а может быть больше. Это в наших интересах – перевести войну в фазу дипломатической конкуренции, торговли.

Потому что вопросы, которые нам нужно будет решать в кратчайшее время, они архисложные. Перечислю их. Это создание новых мирных условий для работы бизнеса. Это восстановление городов, городков и сел, в которые могут возвращаться люди. Это гарантии гражданской безопасности в послевоенное время, что будет очень сложно сделать. Самое важное, это создать условия и механизмы, чтобы люди возвращались жить на Украину, а не посмотреть, что произошло», – сказал Ермолаев.