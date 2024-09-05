Украину ждёт куда худшая судьба, чем просто военное поражение – киевский эксперт
Даже в случае немедленного прекращения боевых действий Украина столкнётся с огромным количеством практически неразрешимых социальных и экономических проблем.
Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Украины продолжение войны может обернуться куда более серьезными и системными проблемами, чем просто военные результаты. Потому что степень разрушений, степень потерь социальных, психологических – уже огромна, а может быть больше. Это в наших интересах – перевести войну в фазу дипломатической конкуренции, торговли.
Потому что вопросы, которые нам нужно будет решать в кратчайшее время, они архисложные. Перечислю их. Это создание новых мирных условий для работы бизнеса. Это восстановление городов, городков и сел, в которые могут возвращаться люди. Это гарантии гражданской безопасности в послевоенное время, что будет очень сложно сделать. Самое важное, это создать условия и механизмы, чтобы люди возвращались жить на Украину, а не посмотреть, что произошло», – сказал Ермолаев.
Он считает, что у нацистов получится «уговорить» новые территории РФ вернуться обратно под власть Киева.
«Я уверен, что этот путь позволит совсем по-другому посмотреть на то, как возвращать большую Украину. И кто сказал, что через какое-то время наши бывшие соотечественники или те, что пока терпят, не получат возможность принимать новые решения о возврате? Над этим нужно работать. Нам нужно бороться за эти миллионы, которые не только уехали на Запад, но те миллионы, которые сейчас под контролем России или переехали даже в Россию и другие государства», – бредил укро-политолог.
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