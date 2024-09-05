Украину ждёт куда худшая судьба, чем просто военное поражение – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
05.09.2024 17:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1179
 
Вооруженные силы, Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Даже в случае немедленного прекращения боевых действий Украина столкнётся с огромным количеством практически неразрешимых социальных и экономических проблем.

Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае немедленного прекращения боевых действий Украина столкнётся с огромным количеством практически неразрешимых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Для Украины продолжение войны может обернуться куда более серьезными и системными проблемами, чем просто военные результаты. Потому что степень разрушений, степень потерь социальных, психологических – уже огромна, а может быть больше. Это в наших интересах – перевести войну в фазу дипломатической конкуренции, торговли.

Потому что вопросы, которые нам нужно будет решать в кратчайшее время, они архисложные. Перечислю их. Это создание новых мирных условий для работы бизнеса. Это восстановление городов, городков и сел, в которые могут возвращаться люди. Это гарантии гражданской безопасности в послевоенное время, что будет очень сложно сделать. Самое важное, это создать условия и механизмы, чтобы люди возвращались жить на Украину, а не посмотреть, что произошло», – сказал Ермолаев.

Он считает, что у нацистов получится «уговорить» новые территории РФ вернуться обратно под власть Киева.

«Я уверен, что этот путь позволит совсем по-другому посмотреть на то, как возвращать большую Украину. И кто сказал, что через какое-то время наши бывшие соотечественники или те, что пока терпят, не получат возможность принимать новые решения о возврате? Над этим нужно работать. Нам нужно бороться за эти миллионы, которые не только уехали на Запад, но те миллионы, которые сейчас под контролем России или переехали даже в Россию и другие государства», – бредил укро-политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть