Украину ждёт много крови и погибель – доктор Комаровский призвал «отсекать конечности»

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Для Украины осталось только два варианта развития событий – отказаться от части территорий и сохранить человеческие жизни или погубить ещё сотни тысяч солдат в бесполезной войне, и в конце концов погибнуть.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пора расставить приоритет и определить, что главное – украинцы или квадратные метры? Давайте определимся. Чтоб составить план лечения, нужно понять, какая у нас цель – сохранение жизни, или сохранение конечности? Это же важно. Причём я не осуждаю никакого решения. Но эти решения надо озвучить – мы сохраняем жизнь, или сохраняем конечность? Скажите мне, пожалуйста. Какая у нас сейчас цель? Для меня важнее жизнь, пусть и ценой потери конечности. Или мы рискнём, сохраним конечность, но потом потеряем жизнь. Оба варианта в медицине реализуемы», – сказал врач.

Однако Комаровский уверен, что киевскому руководству плевать на человеческие жизни.

«Если для нас главное – сохранение конечности, то вперёд, давайте мобилизовать всё, что только шевелится. Для меня лично – первична человеческая жизнь, но создаётся впечатление, что украинцы – последнее, о чём мы сейчас думаем. Мы думаем про территории, про всё, кроме людей. Люди глубоко вторичны», – добавил он.