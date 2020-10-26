Украину ждёт процесс длительного разложения и мучительного перерождения – эксперт

26.10.2020, Москва, Вадим Москаленко

Прошедшие на Украине местные выборы показали, что страна распадается, и к власти приходят региональные элиты, однако окончательное перерождение произойдёт через много лет.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский политтехнолог, эксперт по постсоветскому пространству Семён Уралов.

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«Местные выборы нужно рассматривать исключительно в том смысле, какие результаты получили региональные силы. И надо смотреть на результаты городов-миллионщиков. И если мы посмотрим, то везде первые места получили силы местных мэров.

Это говорит о следующей тенденции – что общеукраинская повестка провалена республиканскими силами, и народ голосует либо неявкой, а те, кто идут на выборы, больше интересуются своим городом, областью, районом.

И если что-то здравое и произойдёт, то на базе новых региональных элит, которые не заинтересованы в продолжение нынешнего курса. Но это длинная дорога, потому что сначала произойдёт процесс понимания их интересов, потом увязывание их экономических и политических интересов с тем, что происходит в республике, и к пониманию того, что без смены курса выход из тупика невозможен», – сказал он.

Однако Семён Уралов подчеркнул, что эти процессы затянутся на долгие годы.

«Но эти процессы, которые эксперты и интеллектуалы понимают просто, в политической действительности происходят годами. Поэтому, я думаю, что это история на два-три электоральных цикла», – резюмировал эксперт.