Украину ждёт разгул атаманщины и безвластия – киевский эксперт

Украинское общество настолько расколото, что после завершения войны его ждёт гражданская война и безвластие.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нельзя забывать события столетней давности, когда итогом Гражданской войны и безвластия на Украине стала еще и атаманщина. Ведь не только там Батька Махно был, там и другие: зеленые, атаманы Холодного яра. Это то, что нас ждет, судя по всему.

Главное дело не в ветеранах, которые вернутся в страну с разбитой экономикой и отсутствием каких бы то ни было перспектив. А дело в том, что вот такая атмосфера неприятия, ненависти, когда призыв к диалогу воспринимается как проявление слабости. Это целенаправленно насаждалось властью последние десятилетия.

Фактически политика направлена на гуманитарный раскол украинского общества, на деление украинцев на сорта: свидомых, москворотых, ветеранов, ухлянтов и так далее. Там очень много градаций», – сказал Золотарев.