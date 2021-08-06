Украину ждёт страшное математическое поражение в Донбассе – Арестович

Украину ждёт страшное математическое поражение в Донбассе – АрестовичНовости Украины
ВСУ не боятся столкновений с войсками РФ, поскольку «воюют с ними уже седьмой год», однако не решаются на наступательную операцию, так как на Донбасс будет «введён российский контингент», что чревато колоссальными жертвами.
Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Военную операцию на Востоке Украины по освобождению от оккупантов мешает провести то, что мы столкнёмся непосредственно с войсками РФ, и начнётся кровавая бойня в очень густонаселённых районах, от которых пострадает мирное население. Заплатим мы цену в три тысячи убитых, отвоюем два перекрёстка у них, они отвоюют два у нас.
В принципе, будет то же самое, только линия разделения изменится, а мы заплатим за это грандиозную цену и опять получим стационарный фронт, потратим огромное количество денег и жизней на эту операцию, а зачем?
Эту операцию можно начинать, когда мы точно будем знать, что победим российский контингент, который сюда будет введён», – заявил спикер.
«Мы не боимся столкновений с российскими войсками, мы с ними воюем седьмой год, но есть математика.
Есть хотелки людей, у которых болит, которые хотят, чтобы родина была освобождена… Есть конституционная обязанность руководства государства сохранить территориальную целостность и независимость Украины, деоккупировать территорию.
А есть математика, которая показывает, что ситуация не в нашу пользу. Мы не можем сокрушить российскую армию в наступлении…
Мы перейдём к широкомасштабным действиям, в том числе с элементами контрнаступления, только если нам это навяжут россияне. Если они нам навяжут полномасштабный конфликт, мы ответим», – заверил Арестович.
Спасибо!
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