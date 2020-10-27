27.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украину ждёт жестокое столкновение регионов с центром, которое закончится тотальной перезагрузкой страны


По результатам местных выборов на Украине партия «Слуга народа» не сможет создать коалиции на местах, что в итоге приведёт к жесткому противостоянию регионов с центром, а в последствии – к перевыборам Рады и президента.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила киевская журналистка Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая низкую степень управленческих навыков у команды Зеленского, я не уверена в том, что они смогут создать коалиции на местах. Поэтому мы осенью-зимой будем входить в жёсткий клинч между центром и регионами.

К примеру, в Николаеве протестуют против коронавирусных ограничений – это, по сути, бунт против центра, который навязывает жёсткие карантинные меры. Это только первый звоночек, и люди пока только вышли на митинг, но может произойти что-то посерьёзнее, а это уже сопротивление Киеву и его политике», – отметила она.

Также журналистка подчеркнула, что провал Зеленского на местных выборах говорит о низкой легитимности власти и приведёт к перевыборам парламента и президента.


«Низкий результат в 15-20 процентов по стране, который получили «Слуги народа» на выборах, говорит о низкой легитимности власти и именно власти партии «Слуга народа», которая является олицетворением большой политики.

Это ведёт нас к полной перезагрузке системы, к досрочным парламентским выборам, а возможно и президентским», – резюмировала Гаврилова.

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