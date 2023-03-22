«Украину ждут критические недели»: США готовят ВСУ к российскому наступлению

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Украину ждут критические месяцы на фронте, связанные с предстощим наступлением ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби

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Он считает, что российский президент Владимир Путин «попытается начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим векторам».

«Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова», – сказал Кирби.

Чиновник добавил, что США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя «от любого возобновления российского наступления», а кроме того имели возможность «проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору».

«Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевойсковые маневры. Вот почему они наращивают подготовку по таким вещам, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами», – подчеркнул Кирби.

Он признал, что США поддержат Украину не только оружием, но и разведкой.

При этом четыре влиятельных конгрессмена от Республиканской партии направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

«Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей», — говорится в письме.

Письмо подписали глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Маккол, глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам Роджерс, сенаторы Джим Риш (член комитета по иностранным делам) и Роджер Викер (член комитета по вооруженным силам).

В свою очередь британская разведка в своем отчете о ситуации на украинских фронтах по состоянию на 22 марта указывает, что ситуация вокруг Артемовска для ВСУ остается крайне сложной.

«Бои продолжаются вокруг центра города, украинские защитники остаются под угрозой из-за окружения с севера и юга. Впрочем, есть реалистичная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имел – частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта», – выражает надежду британская спецслужба.