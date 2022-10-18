Украину ждут новые иранские сюрпризы, включая высокоточные

18.10.2022  13:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 592
 
Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, о предполагаемой поставке которых, ссылаясь на данные разведки, сообщила газета The Washington Post, станут угрозой практически для всей территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Юрий Лямин.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, о предполагаемой поставке которых, ссылаясь на данные разведки,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Zolfaghar — баллистическая ракета дальностью полета 700 км. При запуске из российских прифронтовых регионов такие ракеты могут потенциально поражать цели на подавляющей части территории Украины. В России в рамках договора c США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал в 1988–2019 годы, было запрещено производить и испытывать ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км», — сказал аналитик «Коммерсанту».

По его словам, ракеты ракеты являются высокоточным оружием.

«Что касается ракет Fateh-110, то это ракеты с дальностью до 300 км, и в Иране выпускаются разные варианты подобных ракет. Некоторые из них дополнительно оснащены головками наведения для высокоточного поражения различных целей»,— добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть