Украину ждут новые иранские сюрпризы, включая высокоточные

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Новости Украины

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, о предполагаемой поставке которых, ссылаясь на данные разведки, сообщила газета The Washington Post, станут угрозой практически для всей территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Юрий Лямин.

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«Zolfaghar — баллистическая ракета дальностью полета 700 км. При запуске из российских прифронтовых регионов такие ракеты могут потенциально поражать цели на подавляющей части территории Украины. В России в рамках договора c США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал в 1988–2019 годы, было запрещено производить и испытывать ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км», — сказал аналитик «Коммерсанту».

По его словам, ракеты ракеты являются высокоточным оружием.

«Что касается ракет Fateh-110, то это ракеты с дальностью до 300 км, и в Иране выпускаются разные варианты подобных ракет. Некоторые из них дополнительно оснащены головками наведения для высокоточного поражения различных целей»,— добавил он.