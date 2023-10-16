Украину ждут отключения электроэнергии даже без российских ударов

Анатолий Лапин.  
16.10.2023 15:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Украине не удалось восстановить свою энергетику после российских ударов прошлого года.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил эксперт рынка энергетики Александр Трохимец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удалось восстановить свою энергетику после российских ударов прошлого года. Об этом в...

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По мнению Трохимца, стоит ожидать отключений электроэнергии в регионах Украины продолжительностью в несколько часов.

«Сказать, что удалось восстановиться до довоенного состояния – я думаю, что каждый понимает и делает выводы из заявлений, которые делаются соответствующими чиновниками и парламентариями, представителями предприятий, что до довоенного состояния не восстановились. Поэтому говорить, что не будет отключений не приходится.

Я считаю, что отключения будут, но надеюсь, что отключения эти будут иметь прогнозируемый характер и не будут продолжительными. То есть что не будет блэкаутов по несколько дней, а будут просто стабилизационные отключения на несколько часов в некоторых регионах, они могут быть и, скорее всего, будут», – заявил Трохимец.

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