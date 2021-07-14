Украину ждут потрясения: Как связаны отставка Авакова и статья Путина

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Глава МВД Арсен Аваков подал в отставку из-за того, что не хочет участвовать в подавлении беспорядков, которые неизбежно начнутся на Украине после того, как Владимиру Зеленскому и в Германии, и в США озвучили необходимость выполнения соглашений по Донбассу в той последовательности, на которой настаивала Россия.

Об этом в своем блоге пишет бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, зампомощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который накануне приехал на Украину в статусе и.о. главы посольства, будет контролировать выполнение Украиной договоренностей по Донбассу.

«Надо вспомнить еще один факт: визит Зеленского в Германию, где ему четко сказали выполнять план Путина по изменению конституционного строя Украины, который содержится в Минских соглашениях, и проводить выборы в ОРДЛО. Я предполагаю, что Кент прибыл в Украину с этой же программой – организовать на месте, контролировать тут же осуществление этого плана по «перезагрузке» отношений США-Россия, который предусматривает и изменение государственного устройства нашего государства так, как в свое время договорились Порошенко с Путиным (Минск-2). Да, над Украиной сейчас сгущаются тучи. Если наши «партнеры» заставят Зеленского реализовывать Минск, это означает уличные протесты, по масштабности сильнейшие за все последнее время. Это означает, что разрушится хрупкое перемирие между режимом и патриотическими силами, которое принес случай с закрытием каналов Медведчука. Будет жарко. Поэтому интересно ли Авакову организовывать силовое противодействие этим протестам? Очевидно, что здесь полиция выгребет по полной и станет крайней, а крайним Арсенборисычу быть здесь совсем не хочется. И интересна ли Авакову вообще реализация «Минска»? Он в публичной сфере вовсе не адвокат этих договоренностей, скорее наоборот», – пишет Луценко.

Его слова в своем блоге подтверждает депутат Верховной рады от ОПЗЖ, экс-боевик АТО Илья Кива, которого ранее связывали с Аваковым:

«Возникает серьёзная угроза уличных протестов внутри страны, которые будут организованы праворадикальными структурами, не согласными с решением о выполнении тех же «Минских соглашений». Они ещё в начале правления Зеленского заявили, что считают их прямым предательством и сдачей интересов, и даже рисовали красные линии по этим вопросам. Для Порошенко это, конечно, шанс, и он никогда его не упустит. Для него это уникальная возможность очередного переворота власти, и он будет щедро это финансировать – подогревать недовольства и протесты, к которым примкнут все те, кого сегодня Зеленский и Данилов обнулили своими незаконными санкциями, а это и олигархи, и политики, и даже блатные. У всех сегодня достаточно мотивации к объединенной борьбе против Зеленского. Поэтому улица будет наполнена деньгами от души, а если прибавить сюда и растущее недовольство людей от удваивающихся тарифов, то осенний театр под названием «смещение Президента и перевыборы» уже будет готов, а билеты все раскуплены. Понимая все это, Аваков перед осенними событиями написал заявление и поехал отдыхать, набираться сил, чтоб не марать руки в крови и не быть частью тех, кого в ближайшее время смешают с дерьмом. Заодно детально подготовит пару политических проектов на будущие выборы! Мы на пороге большой игры и важных перемен. Думаете, просто так Владимир Путин заговорил о едином народе?» – пишет Кива.

Похожее заявление в своем видеоблоге сделал и политолог Юрий Романенко, напоминая, что ранее Аваков презентовал свой «план по Донбассу», который предусматривал не компромисс с ЛДНР, а репрессии и поражение в правах местных жителей.

«После того, как пришел к власти Байден, встретился с Путиным, и пошли эти все маневры относительно разрядки с россиянами, то, конечно же, такая позиция Авакова становится невыгодной для Вашингтона и европейцев. То, что Зеленский сказал по поводу того, что Украина согласится на кластерную тему, которую предлагала Германия, это указывает на то, что «Минск» будут пытаться имплементировать в ближайшее время. Естественно, нахождение Авакова во власти ставит под вопрос, насколько это будет реалистично… Это на осень может кристаллизировать серьезную ситуацию бунта, недовольства как минимум. Катализатором бунта может являться имплементация «Минска», потому что в этом случае пассионарная часть украинского общества – кто-то с Порошенко, кто-то без Порошенко, она может выйти. И, накладываясь на экономические проблемы, это может создать серьезные предпосылки для социального взрыва», – заявил Романенко.

Эксперт также подчеркнул, что, хотя отставка Авакова была согласована с США, но выиграет от всей этой ситуации Россия:

«Американцам понадобился уход для того, чтобы дальше решить вопрос имплементации «Минска», и внутри украинской власти не было противоречий. В этом случае мы увидим, какую поддержку финансовую сможет получить Зеленский в обмен на имплементацию этой всей красоты, которая была прописана в «Минских соглашениях». Потому что, таким образом, они будут пытаться подавить какое-то недовольство, давать какие-то компенсаторы. Зеленский, кстати, во время встречи с Меркель тоже говорил о каких-то компенсаторах, но, на самом деле, я думаю, что, если мы пойдем по пути размена украинского суверенитета на компенсаторы и на то, чтобы вернуть Донбасс под дудку Путина, и получить его на условиях, которые выгодны россиянам, то мы повторим ровно такую же трагичную ошибку, как когда мы сдавали ядерное оружие без каких-либо серьезных компенсаторов, в обмен на 400 миллионов долларов и поставки ядерного топлива из России. Если Зеленский втянется в такую игру, я не думаю, что какие-то компенсаторы со стороны американцев позволят ему удержать ситуацию. И русские в этом случае выиграют по-любому, потому что ухудшение ситуации открывает для них дополнительные возможности для того, чтобы осуществлять все те вещи, которые Путин прописал в своей последней статье», – опасается Романенко.

Напомним, в 2018-м году Аваков предложил «механизм малых шагов» по реинтеграции Донбасса. Согласно его плану, «возвращение» региона должно происходить постепенно, начиная с ввода миротворцев ООН, что прямо нарушает «Минские договоренности». Также украинский парламент должен принять законы об амнистии и коллаборационистах, чтобы определить статус каждого жителя ЛДНР. Кроме того, по плану Авакова, на неподконтрольных Киеву территориях должна формироваться переходная администрация, а граница с Россией перейти под контроль «миротворцев» и украинских пограничников.