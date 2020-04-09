Украину ждут русские бунты и появление целой плеяды командиров ополчения

09.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинский режим ждёт волна продовольственных, медицинских и политических бунтов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он (Зеленский – ред.) говорит, но ничего не делает, но население в Украине забито и занято выживанием до такой степени, что оно путает слова с делами. В Украине проведена такая политическая зачистка, что остались на плаву в поле зрения населения только Зеленский и абсолютно упоротые, абсолютно неадекватные люди, которые ничего другого не могут предложить. Если нет никого другого, то голосуют за Зеленского.

Известно, что люди способны на организованное сопротивление не тогда, когда они заняты выживанием, а когда живут более или менее нормально, тогда они осознают свои какие-то данные.

А нынешнее украинское население способно только на такие бунты, такие же, как и русские – бессмысленные и беспощадные. И если так в Украине продолжится, то начнутся, к сожалению, эти бунты – и продовольственные, и медицинские, и, в конце концов, политические.

Вот тогда, может быть, как в 2014 году в ДНР и ЛНР, – появятся свои командиры, которые и возглавят сопротивление этому режиму по всей Украине», – заявил Скачко.