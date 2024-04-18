«Украину ждут тяжелейшие времена» – польский эксперт по энергетике

Об этом в интервью польскому изданию “Biznes Alert” рассказал эксперт по энергетике Мацей Заневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия вновь активизировала атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Неужели Украину ждет очередная суровая зима, темная и холодная?», – спрашивает интервьюер.

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«Сначала ее ждет тяжелое лето, – отвечает Заневич. – Российские атаки на инфраструктуру характеризуются тем, что в качестве цели используются электростанции для балансировки системы – в основном угольные и водные (ГЭС). Они имеют решающее значение для покрытия пикового спроса на электроэнергию. На данный момент кривая спроса на Украине близка к польской. Особенно в солнечные периоды в течение дня спрос умеренный и значительно увеличивается вечером, после того как солнце садится и люди возвращаются домой.

Именно тогда украинская система больше всего нуждается в электростанциях. Если Россия их уничтожит, то Украина не сможет покрыть вечернее потребление. В этом случае ей придется увеличить импорт энергии, и в случае ухудшения ситуации могут произойти запланированные отключения электроэнергии в определенных областях».