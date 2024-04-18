«Украину ждут тяжелейшие времена» – польский эксперт по энергетике
Об этом в интервью польскому изданию “Biznes Alert” рассказал эксперт по энергетике Мацей Заневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия вновь активизировала атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Неужели Украину ждет очередная суровая зима, темная и холодная?», – спрашивает интервьюер.
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«Сначала ее ждет тяжелое лето, – отвечает Заневич. – Российские атаки на инфраструктуру характеризуются тем, что в качестве цели используются электростанции для балансировки системы – в основном угольные и водные (ГЭС). Они имеют решающее значение для покрытия пикового спроса на электроэнергию. На данный момент кривая спроса на Украине близка к польской. Особенно в солнечные периоды в течение дня спрос умеренный и значительно увеличивается вечером, после того как солнце садится и люди возвращаются домой.
Именно тогда украинская система больше всего нуждается в электростанциях. Если Россия их уничтожит, то Украина не сможет покрыть вечернее потребление. В этом случае ей придется увеличить импорт энергии, и в случае ухудшения ситуации могут произойти запланированные отключения электроэнергии в определенных областях».
Эксперт уверен, что атаки России на энергосистему не случайны.
«Россия уничтожает способность Украины функционировать. Она поражает функционирование экономики Украины, ее способность удовлетворять потребности граждан и работу промышленности, в том числе на нужды военных. Кроме того, это напрямую влияет на моральный дух гражданских лиц. Россияне стремятся к длительным, многомесячным отключениям электроэнергии и тепла на Украине. Сбои в работе сети затрагивают каждого жителя Украины, не только в прифронтовых районах. Они подрывают его надежды и поддержку оборонительных усилий. Атаками на энергетику Россия показывает, что ее целью является также подрыв нынешнего значения Украины для западных партнеров. Таким образом, помимо электростанций, она также атакует газовые хранилища, используемые странами ЕС», – утверждает Заневич.
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