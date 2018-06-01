01.06.2018, Москва, Елена Острякова

3 558 просмотров

Украину ждут военные потрясения

США не довольны существующей мировой системой и намерены сломать ее. Чтобы подчинить своим правилам Европу, они поставят ее перед выбором между экономическими и военными потрясениями.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Они готовы создать военные кризисы и дестабилизировать европейскую периферию. Что вам лучше: потрясение на фондовом рынке или войнушка на границах. Дай Бог, я ошибаюсь, но очень боюсь, что что-то может быть на Украине из-за этого», – сказал Лосев.

По его мнению, дестабилизация может угрожать также Ближнему Востоку, Северной Африке и Средней Азии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень бы хотелось, чтобы все ограничилось бы экономикой. Но мир, которому навязываются конфликты, становится нестабильным. Слава Богу, что у нас есть армия», – сказал Лосев.