Украину жестко поставят перед печальным фактом – Золотарев

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Украину могут поставить перед фактом договоренностей, которые будут происходить без ее участия.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной тому Золотарев считает тотальную зависимость Украины от Запада и необходимость США решить конфликт накануне выборов.

«Времени для судьбоносных решений осталось не так много – 24-й год в США год выборов, идти с багажом продолжающейся войны, что бы ни заявляли о том, что «будем помогать столько, сколько надо, но в Конгрессе республиканцы, – пока нет информации, состоялось ли голосование по Джордану, а это трампист. Трамписты – это хорошо знакомое по украинской политике проактивное меньшинство, которое очень хорошо прессует пассивное большинство республиканцев в части того, что с Россией надо договариваться, что Украина – это коррумпированная страна, авторитарный режим и вообще, деньги американских налогоплательщиков разворовываются. Для нас это может оказаться очень болезненной проблемой… К сожалению, мы зависим от наших партнеров больше, чем полностью, это правда. В этой ситуации возможен такой сценарий, когда нас поставят перед жесткой необходимостью. И по сути, уже пошел такой прогрев этой темы», – заключил Золотарев.