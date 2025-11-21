Украину жестоко кинули с экспроприацией российских активов! – иноагент Илларионов

Анатолий Лапин.  
21.11.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 504
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина, Финансы


Согласно новому американскому плану прекращения конфликта на Украине, Киев не получит большую часть российских замороженных активов, а они вернутся в Москву.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь что говорится о том, что в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определенным направлениям.

То есть мое ощущение заключается в том, что эти средства будут, где бы они ни осуществлялись, это будет американо-российский инвестиционный инструмент. Соответственно, будет, с одной стороны, правительство Соединенных Штатов Америки, а с другой стороны – будет правительство России.

То есть в данном случае возвращается как минимум под частичный контроль или 50 на 50, допустим, под российский контроль, и будут реализовывать совместные проекты по определенному направлению», – недовольно рассуждал иноагент.

«А определенные направления там уже указаны. Многократно… и Трамп, и Уиткофф об этом говорили, что это будут энергетические проекты, это будут редкоземельные металлы, это будет Арктика и так далее. Это все будет относиться к России, ни к каким другим местам!», – заявил Илларионов.

