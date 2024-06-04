Украины не будет через 40 лет даже без войны

Елена Острякова.  
04.06.2024 13:12
  (Мск) , Москва
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беженцы, Война, Дзен, Общество, Украина


Коэффициент рождаемости на Украине был еще в 2021 году ниже, чем в «вымирающих» России и Германии. В совокупности с демографическими последствиями вооруженного конфликта эта тенденция может привести к полному уничтожению народонаселения на этой территории.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коэффициент рождаемости на Украине был еще в 2021 году ниже, чем в «вымирающих» России...

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«Можно сказать, что Украина вымирает даже без войны. Добавим сюда почти 10 млн беженцев: 6 в Европе, 4 в России. Это не считая гастарбайтеров, которые уехали еще до войны и там остались. И представим себе потери, которые несет украинская армия в войне – половозрелых, здоровых, цвет нации, соль земли.

Эту войну нужно немедленно останавливать любой ценой. Потому что если ситуация будет продолжаться, то на горизонте 40 лет этой страны нет. Это вам скажет любой квалифицированный демограф», – сказал Кох.

Он уверен, что украинцы не осознают: они сражаются за земли для сирийских беженцев.

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