Украинцы пошли на прорыв границы

14.02.2019, Краковец, Владимир Гладков

На пункте пропуска «Краковец» во Львовской области были задержаны граждане Украины, пытавшиеся прорваться в Польшу без страхового полиса «Зеленая карта».

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как украинские пограничники отказались пропускать микроавтобус «Mercedes», мужчины начали с ними драку, а после закрылись в своей машине, в результате чего сотрудники Госпогранслужбы разбили стекло и насильно вытащили нарушителей.

«Выражая возмущение против законных действий пограничников, мужчины начали требовать разъяснений о порядке пересечения государственной границы. Однако, получив необходимые комментарии, они продолжали выражать свое недовольство и совершили нападение на пограничника. После этого нападавшие заблокировались в своей машине.

Немедленно на место прибыли дежурные силы пункта пропуска и вызван наряд полиции. Нападающие не реагировали на неоднократные требования охранников границы выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей Нацполиции нарушителей пограничники задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные были привлечены к административной ответственности по ст. 185-10 КУАП – «Злостное неповиновение законному требованию военнослужащего или работника ГПС Украины». Также им грозит возбуждение уголовного дела по статье 345 УК Украины – «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа».

Напомним, ранее историк и политолог Владимир Корнилов заявлял, что сейчас уже не только вся Западная, но и Южная Украина покрыта плакатами «Беги в Польшу».