Украинская пропаганда в ярости: Грузия сделала шаг к признанию Крыма российским

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Грузия пошла на риск западных санкций, выдав разрешение российской авиакомпании «Азимут» на полеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Европейская правда», дочерний портал антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».

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«Примечательно, что в Тбилиси серьезно оценивают перспективу введения санкций против них за открытие авиарейсов из РФ. Не случайно обслуживанием российских самолетов в аэропорту Тбилиси будет заниматься компания, созданная всего за 20 дней до объявленного Россией решения об открытии неба с Грузией (высоки ли шансы, что это просто совпадение?)», – пишет издание.

По словам автора, редактора портала Юрия Панченко, «проблема гораздо серьезнее, чем просто открытие авиарейсов со страной-агрессором».

«Сначала грузинские власти, чтобы оправдать шаг навстречу РФ, заявляли, что разрешения на рейсы получат только те российские компании, которые не будут подпадать под международные санкции. Уже сейчас можно утверждать: это обещание оказалось ложным. Первой российской авиакомпанией, которая совершит рейс в Тбилиси, будет «Азимут». И компания находится под санкциями. Пока только украинскими.

Санкции против «Азимута» Киев ввел 19 октября прошлого года. В санкционном решении причина наказания не указана, однако она очевидна: авиакомпания «Азимут» осуществляет рейсы в оккупированный Россией Крым. А отсутствие санкций со стороны ЕС и США означает лишь, что эта компания пока не попала под их «локаторы», – отмечается в статье.

Эта деталь, говорится в публикации, заставляет по-новому взглянуть на решение Тбилиси.

«Хотя Грузия не присоединилась к западным санкциям, введенным после 24 февраля 2022, однако до сих пор всегда заявляла о поддержке территориальной целостности Украины. Так же, как и Украина, не признает самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию, трактуя их как оккупированную Россией территорию Грузии.

Более того, в 2014 году Грузия присоединилась к «крымскому» пакету санкций против РФ, введенному Евросоюзом. Долгое время этот факт использовался грузинскими властями как определенная «индульгенция» – мол, Тбилиси действительно поддерживает санкции, просто не может позволить себе присоединиться к более мощным санкционным пакетам последних лет.

Теперь оказывается, что заверения Тбилиси об уважении к территориальной целостности Украины тоже ничего не стоят. И при необходимости там готовы разрешить полеты авиакомпании, работающей в оккупированном Крыму», – негодует автор.

Он считает, что ситуация потребует реакции со стороны Киева – например, санкции против грузинских чиновников и авиакомпаний или отказ от авиасообщения Украины с Грузией.

«Понятно только одно. До сих пор отношения Украины с Грузией трактовались как стратегические. И это не подвергалось сомнениям, даже несмотря на все споры последних лет. Но невозможно считать стратегическим партнером государство, не уважающее нашу территориальную целостность. Нынешние грузинские власти уничтожат стратегические отношения с Украиной в тот момент, когда дадут разрешение на посадку в Тбилиси самолета российской авиакомпании, которая до сих пор является фактически участником программы по «узакониванию» аннексии оккупированного украинского Крыма», – резюмирует «ЕП».

Напомним, что посадка самолета компании «Азимут», вылетевшего из Москвы, запланирована сегодня в 12.50 по московскому времени.

Этим самолетом домой, как сообщал «ПолитНавигатор», возвращается делегация грузинской общественности, проводившая в Москве переговоры о налаживании отношений между двумя странами.