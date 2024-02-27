Украинские эксперты запаниковали от российских дронов-невидимок

Елена Острякова.  
27.02.2024 10:58
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Россия, Украина


Настоящую панику подняли украинские эксперты после того, как несколько российских беспилотников во время обстрела Одесской области исчезли с радаров.

Украинский мониторинговый  телеграмм канал сообщил, что это произошло за несколько километров до границы  с Приднестровьем.

Настоящую панику подняли украинские эксперты после того, как несколько российских беспилотников во время обстрела...

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Ряд экспертов сразу же заявил, что именно эти дроны атаковали Черновицкую и Хмельницкую область, пройдя через воздушное пространство Молдовы.

«Вот и долетели БПЛА из Молдовы. Перелетели всю страну и вынырнули на Буковине. Фактически рашисты использовали воздушное пространство Молдовы для движения ударных  БПЛА. Шахеды просто летели через центральные регионы Молдовы. Если Молдова никак не отреагировала, то рашисты и ракеты так скоро будут пускать», – истерит в своем тг-канале украинский юрист Андрей Смолий.

Панику подхватил подхватил военный журналист Андрей Цаплиенко:

«Дроны летят через Молдовы. Сегодня Россия, похоже использовала воздушное пространство Молдовы для прокладки маршрута своих БПЛА. По состоянию на сейчас с территории Молдовы заходят две группа БПЛА, вектор движения Старая Ушица и Сокиряны. Молдова, похоже, опять ничего не заметила».

Министерство обороны Молдовы опровергло украинские сообщения.

«Украинская сторона подтвердила нам, что все беспилотники, запущенные по Одесской области, уничтожены средствами ПВО Украины», — говорится в сообщении.

В феврале сбитые украинскими ПВО российские беспилотники дважды падали на территории Молдовы. В обоих случаях молдавские власти честно негодовали, а скептики отмечали, что французский радар, купленный недавно минобороны Молдовы за 14,5 миллионов евро,  не сумел выявить БПЛА.

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