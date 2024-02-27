Украинские эксперты запаниковали от российских дронов-невидимок

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Настоящую панику подняли украинские эксперты после того, как несколько российских беспилотников во время обстрела Одесской области исчезли с радаров.

Украинский мониторинговый телеграмм канал сообщил, что это произошло за несколько километров до границы с Приднестровьем.

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Ряд экспертов сразу же заявил, что именно эти дроны атаковали Черновицкую и Хмельницкую область, пройдя через воздушное пространство Молдовы.

«Вот и долетели БПЛА из Молдовы. Перелетели всю страну и вынырнули на Буковине. Фактически рашисты использовали воздушное пространство Молдовы для движения ударных БПЛА. Шахеды просто летели через центральные регионы Молдовы. Если Молдова никак не отреагировала, то рашисты и ракеты так скоро будут пускать», – истерит в своем тг-канале украинский юрист Андрей Смолий.

Панику подхватил подхватил военный журналист Андрей Цаплиенко:

«Дроны летят через Молдовы. Сегодня Россия, похоже использовала воздушное пространство Молдовы для прокладки маршрута своих БПЛА. По состоянию на сейчас с территории Молдовы заходят две группа БПЛА, вектор движения Старая Ушица и Сокиряны. Молдова, похоже, опять ничего не заметила».

Министерство обороны Молдовы опровергло украинские сообщения.

«Украинская сторона подтвердила нам, что все беспилотники, запущенные по Одесской области, уничтожены средствами ПВО Украины», — говорится в сообщении.

В феврале сбитые украинскими ПВО российские беспилотники дважды падали на территории Молдовы. В обоих случаях молдавские власти честно негодовали, а скептики отмечали, что французский радар, купленный недавно минобороны Молдовы за 14,5 миллионов евро, не сумел выявить БПЛА.