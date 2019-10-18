18.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина
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Украинскую землю отжимают по-гитлеровски – нагло, с закатанными рукавами

Аграрный комитет Верховной рады поддержал важнейший закон о рынке земли, предложенный правительством в стиле «немецких завоевателей» – без особого обсуждения и с закатанными рукавами.

Такую оценку произошедшему сегодня в стенах Рады дал бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин опубликовал фото появившегося сегодня в Раде в рубашке с закатанными рукавами премьер-министра Алексея Гончарука.

«Премьер закатал рукава. К чему бы? Как думаете, зачем премьер закатал рукава в правительственной ложе Рады? Варианты ответов:

1. Готовится кататься на самокате.

2. Готовится зиговать.

3. Готовится отвечать на вопросы депутатов.

А пока вы думаете над ответами, информирую, что сегодня рано утром без предварительного уведомления депутатов Аграрный комитет Рады без серьезного обсуждения всего за 10 минут проголосовал за законопроект о рынке земли… Раньше рано утром за украинской землей только фашисты приходили. Кстати, говорят, что в 1941 году фашисты группы армий Юг шагали по украинской земле вот так же нагло и с закатанными рукавами», – написал Кузьмин.

Напомним, что недавно украинский премьер посетил концерт украинской группы, которая ставит под сомнение уничтожение евреев нацистами и воспевает гитлеровских вождей.

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