Украсть – и концы в воду: Банда Порошенко зачищает следы

11.07.2019, Киев, Сергей Устинов

Единственная сфера, в которой был реально силен постмайданный режим на Украине – это пиар. В нем же, как в кащеевой игле из сказки, была заключена и смерть этого режима. Без постоянных лошадиных доз пропагандистского допинга режим окочурился довольно быстро, и даже рейтинги стремительным домкратом упали с апрельских 24% до нынешних 5-7%. И продолжают падать дальше.

На днях в СМИ попали суммы, потраченные за последние два года на «защиту информационной безопасности страны» в исполнении пресловутого Минстеця. Эти массовики-затейники «распилили» почти полмиллиарда гривен. Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы были потрачены на:

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– производство и распространение социальной рекламы различных форматов — 164,5 млн грн;

– размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ — 124,3 млн грн;

– проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов — 51,5 млн грн.

В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов. Также «с целью популяризации Украины в мире разработаны брендбук UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае».

Но зачем ехать в Португалию и Китай, если впечатляющие примеры создания пиар-фантомов на пустом месте есть что называется, под боком?

Скажем, Днепропетровская область. Там на минувшей неделе все-таки уволили губернатора. «Все-таки», потому что пан Валентин Резниченко (именно так зовут нашего героя) после победы Владимира Зеленского в апреле заметно приуныл, и как рассказывают местные наблюдатели, начал готовиться к эвакуации с насиженного места, даже мебель из кабинета вывез, подражая Петру Алексеевичу, уволокшему из администрации президента стулья и мониторы.

Но затем, в мае, что-то в концепции поменялось, и среди местного чиновничества начался сбор подписей под обращением в адрес Зеленского – чтобы Резниченко оставили на его месте. Аргументом были «впечатляющие успехи области» за последние несколько лет.

Но – не срослось. И Резниченко вместе со своим замом, бывшим луганчанином Юрием Голиком, был вынужден уйти.

Но начиналось все красиво. Валентин Резниченко, попавший во власть после Майдана благодаря родственным связям с экс-главой администрации Порошенко Борисом Ложкиным, привел за собой в Днепропетровскую ОГА своего компаньона Юрия Голика – в прошлом медиабизнесмена и одного из руководителей таблоида «Теленеделя», входившего в медиахолдинг того же Ложкина. В команде Резниченко Голик отвечал за пиар-прикрытие бурной деятельности по освоению бюджетных средств в пользу собственного кармана.

О том, как это выглядело, свидетельствует популярный днепропетровский блогер и журналист Макс Бужанский:

«Потом губернатор начал пиариться. С советниками, без советников, вдоль, поперек, трудно было продраться сквозь ленту фейсбука и не упереться в Резниченко. Граждане восхищались, я им завидовал.

Пиар достиг масштабов небольшого культа личности, это заметил даже такой тонкий ценитель, как Петр Алексеевич, и Резниченко слегка прилетело по шапке. Бренд «команда Резниченко» тут же сменился на бренд «команда Порошенко», у нас один культ, пусть и небольшой, на две личности не хватит.

Ликование достигало невиданных масштабов, фейсбук трещал от фоток детских садиков, симпатичных, кстати, но немножко смущали два момента. Выглядело так, словно до «команды Резниченко» садики на этой планете не строил никто. А я помню времена, когда их строительство, в принципе, считалось делом житейским и не вело к обожествлению при жизни.

Вторым моментом, нарушающим идиллию, были гнусные слухи о двух братьях с деревянной фамилией, которым доставались абсолютно все подряды на все на свете, причем это никак не смущало создателя знаменитой системы «Прозорро» Нефедова.

Ну, нет, так нет, если он верит в чудеса, кто я такой, чтобы не верить, а?

Потом я начал ржать, причем ржать вместе со всеми остальными. Команда Резниченко хвасталась какими-то тысячами километров дорог, хотя любой, кто выезжал из Днепра на Павлоград, уверенно не рассчитывал вернуться обратно.

Эти вопросы задавались, но в ответ всегда следовал длинный рассказ про то, что эти дороги наши, а те – автодоровские и тд.

А вот вопрос – на кой черт нам вы из каждой водосточной трубы, если не в состоянии решить вопрос с автодором, не звучал.

Ну, нет и нет, подумаешь, 4 колеса поменять раз в три месяца, зато вон какие красивые картинки.

Короче, чтоб не морочить голову, я был твердо уверен, что это самая тупая потемкинская деревня, которая только может быть, но если всем нравится, то ок», – писал автор.

Но это только присказка. А сказка, то есть самое интересное, началась сразу же после того, как за Резниченко и Голиком захлопнулись двери Днепропетровской ОГА после их отставки.

Всеукраинский портал Дело юа опубликовал материал под названием «Пирамида Резниченко: что оставил после себя на Днепропетровщине родственник Ложкина». В материале говорилось о том, что оба чиновника обеспечили близкие им компании тендерными заказами за счет бюджета области на три года вперед.

Расследование журналистов показало, что за время губернаторства Резниченко капиталовложения в инфраструктурные проекты составили рекордные 30 млрд грн. Для чего в областном бюджете были добровольно-принудительно консолидированы деньги городов и объединенных территориальных громад.

Львиную долю тендерных заказов ОГА освоили фирмы, связанные с двумя гражданами Украины, Израиля и США одновременно – братьями Владимиром и Леонидом Дубинским, находящимися в розыске Интерпола за участие в жилищной афере в Калифорнии.

Эти же фирмы фигурируют в уголовном производстве № 120180400000000232 о присвоении должностными лицами средств бюджетных организаций, а так же в более, чем сотне дел из области уголовного судопроизводства. Как писал портал «Дело», в бизнес-сообществе Днепропетровска бытует мнение, что Дубинские – это и есть Резниченко и Голик.

В день увольнения губернатора, которого команда пиарила, как «самого успешного в Украине», остаток средств областного бюджета составил всего лишь 29,9 млн грн. При этом кредиторская задолженность по защищенным статьям — 37,6 млн грн. К концу года «бюджетная дыра» в Днепропетровской области может достигнуть 239,5 млн грн.

Как это обычно бывает, материал с жареными фактами, компрометирующими топ-чиновников, разлетелся по интернету быстро – в десятках републикаций на других ресурсах. Включая официальный сайт Днепропетровской обладминистрации и влиятельного киевского еженедельника «Зеркало недели».

А потом начались форменные чудеса. Один за другим статьи о художествах «команды Резниченко» в Днепропетровске начали исчезать из информпространства. Исчезать в буквальном смысле, оставаясь только в кэше Гугла, но и то не всегда. А ссылки, по которым читатели ранее переходили на эти материалы, становились неактивными.

Как это выглядело, свидетельствует журналист «1+1» Александр Дубинский, отследивший на своем сайте динамику зачистки компромата.

«Ради интереса провёл короткий анализ интернет-ресурсов, и выяснил, что Резниченко зачистил десятки ссылок на расследование своего воровства и новости об этом.

Теперь по порядку.

1.Вчера вечером вышла эта новость на сайте Облсовета:

2.Далее были новости на основании вышеуказанной новости Облсовета (некоторые сняли, некоторые – нет):

Снято:

https://zn.ua/ECONOMICS/posle-reznichenko-v-oblastnom-byudzhete-ne-ostalos-deneg-dazhe-na-zarplaty-i-kommunalku-322696_.html

https://ukranews.com/news/640146-posle-reznichenko-v-oblastnom-byudzhete-ne-ostalos-deneg-dazhe-na-zarplaty-i-kommunalku

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/regional-policy/201dnepropetrovskoy-oga-reznichenko-obvinili-9-07-04/eks-glavu-v-hischeniyah-sredstv-byudjeta—zayavlenie-komissii/167698

Заменена статья по ссылке:

http://www.dsnews.ua/politics/v-dnepropetrovskom-oblsovete-utverzhdayut-chto-posle-reznichenko-04072019122200

Не снято:

https://m.znaj.ua/politics/244379-pislya-reznichenka-v-oblasnomu-byudzheti-ne-lishilosya-groshey-navit-na-zarplati-i-komunalku

https://glavcom.ua/news/pislya-reznichenka-v-oblasnomu-byudzheti-ne-lishilosya-groshey-navit-na-zarplati-i-komunalku-deputat-607226.html?fbclid=IwAR0Q0BUb_egVQ4TrQVW9YiGitebEykW1rC-lwQf7M3JHxNbl5r8rkQ1D_84

3.Сегодня вышла статья на Дело.юа (сняли), скрины остались. Сайт в течение дня несколько раз блокировался.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/piramida-reznichenko-chto-ostavil-posle-sebja-na-355275/

Далее были новости на основании статьи на Дело.юа (пока все действующие):

https://www.unian.net/society/10606614-gubernator-dnepropetrovshchiny-reznichenko-pered-uhodom-ostavil-pustoy-byudzhet-smi.html?fbclid=IwAR0fMDbzb-arbeMezEiq2Y1uQR9ZvUTwIKRJLIxd-QaoJ2hy79w3TQXDPuI

https://politeka.net/news/politics/1077380-gubernator-dnepropetrovshhiny-reznichenko-pered-uhodom-ostavil-pustoj-bjudzhet-smi/

«И мне вот просто интересно, сколько надо было украсть, чтобы с такой лёгкостью снимать десятки новостей и материалов?» – задает риторический вопрос Дубинский.

Само расследование теперь можно найти только тут:

https://m.antikor.com.ua/articles/313329-piramida_reznichenko_rodstvennik_lohkina_ostavil_posle_sebja_na_dnepropetrovshchine_grandioznuju_ten

А краткую выжимку из него – на ПолитНавигаторе по этой ссылке:

https://www.politnavigator.net/uvolennyjj-zelenskim-gubernator-dnepropetrovskojj-oblasti-ostavil-svoemu-smenshhiku-pustojj-byudzhet.html

А теперь – представьте себе, что бы было, не подвинь Зеленский Порошенко в президентском кресле и не уйди Резниченко с насиженной должности. Кстати, ровно такие же «чудеса» происходят сейчас в рамках расследования ГБР о коррупции в Минобороны времен Порошенко, когда под прикрытием ура-патриотической трескотни в ВСУ тысячами поставлялись заведомо бракованные бронежилеты. Тоже ведь был пиар до небес и из каждого утюга громадянам трещали про «армию, мову и веру». И многие ведь верили.

Так что, что ни говори, а пиар – великая сила. Особенно, если ты при власти, контролируешь информпространство, и пиар твой безальтернативный. А если вдруг, возникают непредвиденные сбои в программе – информпространство всегда можно и зачистить. Правда, тут как в том анекдоте. Если уж где-то прорвало, то зачищай – не зачищай, а осадочек останется.