Укравтодор избавился от руководителя-иностранца

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В связи с завершением 3-летней каденции на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении Укравтодора в Facebook.

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“Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора”, – отметил Новак.

Он также добавил, что в дальнейшем готов помогать как премьер-министру Украины, так и следующему руководителю Укравтодора.

В Укравтодоре также сообщили, что с публичной речью о результатах изменений в дорожной отрасли и программе дальнейших шагов развития инфраструктуры страны Славомир Новак выступит перед общественностью 1 октября 2019 года. В службе также надеются на участие в мероприятии уже нового главы Укравтодора.

Напомним, деятельность Новака на посту главы Укравтодора в последние годы неоднократно подвергалась резкой критике.