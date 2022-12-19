«Укрэнерго» обвиняет российских коллег в наводке ракет на цели

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина потребует ответственности не только для российских военных, но и для энергетиков.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Кудрицкого, российская армия бьет по украинской критической инфраструктуре по наводке энергетиков из РФ.

«Мы будем делать все для того, чтобы не только российские военные, но и российские энергетики, российские энергетические компании понесли заслуженное наказание за те преступления, которые они совершили тут, в Украине», – сказал глава «Укрэнерго».

«Я уверен, что энергетики России помогают военным выбирать цели. Более того, мы знаем из некоторых официальных источников, что российские энергокомпании сетевые пытаются нелегально управлять энергосетями на украинской территории, в Крыму, на Донбассе и других временно оккупированных территориях, поэтому они абсолютно конкретным образом принимают участие в российской агрессии и будут за это отвечать», – заявил Кудрицкий.