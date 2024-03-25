«Укрэнерго» признает, что пока не может справиться с последствиями российских ударов

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На Украине готовятся к самым негативным сценариям в энергетике, которые проистекают из последних российских ударов.

Он отметил, что вчера были повреждены объекты в Днепропетровской области,

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире украинского телеканала «Общественное. Новости» заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в частности в Кривом Роге, где теперь ожидаются ограничения электроэнергии, чтобы не потерять «весь энергоузел».

«Поэтому Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог – это те регионы, где надо очень экономно относится к потреблению электроэнергии. Там при достижении максимума потребления электрики возможны определенные ограничения энергопоставок для балансирования этих энергоузлов. И нам будет нужно несколько дней, чтобы ликвидировать последствия российских атак», – сказал Кудрицкий.

Он добавил, что самая тяжелая ситуация в Харькове.

«Не хотел бы давать каких-то обещаний, которые мы не сможем выполнить, но думаю, что в конце следующей недели или дней через восемь – девять удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города», – отметил чиновник.

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Ведущие поинтересовались, что будет, если Россия ударит повторно.

«Мы готовы к любым сценариям. Я бы призвал наших зрителей не паниковать. Мы точно знаем, что делать. Просто надо понимать, что восстановление энергопоставок в любом регионе – это вопрос времени», – ответил глава «Укрэнерго».

У него спросили, не стоит ли раньше заканчивать отопительный сезон, учитывая проблемы в энергетике.

«Это очень зависит от температуры. Когда отопительный сезон заканчивается при температуре плюс 12 или 14, люди догреваются электроприборами, и это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Сегодня мы не видим рисков слишком большого дефицита. Но в тех регионах, которые сильно пострадали, решения будут приниматься отдельно. По этой теме мы находимся в коммуникации с местной властью, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для и без того пострадавшей энергосистемы того или иного региона», – резюмировал Кудрицкий.