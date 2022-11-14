«Укрэнерго» признает серьезное повреждение ключевого объекта

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Ряд областей Украины лишен возможности полноценного снабжения электроэнергией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщает «Укрэнерго».

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«На прошлой неделе русские серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго. Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения», – говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» не назвали, какой конкретно объект получил повреждение, но на прошлой неделе речь шла о Винницкой области, где находится Ладыжинская ТЭС

В свою очередь председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире транслируемого по украиснким каналам телемарофона признал, что проблемы в энергетике далеки от разрешения.

«Киевский и харьковский энергоузел – это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», – сказал Кудрицкий.