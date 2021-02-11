Укрепление гривны больно бьет по украинской экономике

11.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Новые заимствования по ОВГЗ могут привести к чрезмерному укреплению гривны, чреватому потерями для украинской экономики.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил экономист Виктор Скаршевский , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть риск резкого укрепления. Но это только риск. Может быть такая же ситуация, как и в прошлом году – недофинансирование расходной части. По данным за январь доходы по бюджету превышены на 6%, расходы недофинансированы на 15%. Это риск, я не говорю, что так и будет, потому что пока поведение нерезидентов непредсказуемо.

Если взять январь, то план по заимствованием выполнен на 71%, недобрали 30%. Если бы нерезиденты в самом деле хотели кинуться на наши украинские ОВГЗ, то план был бы выполнен на 100%. Но риск чрезмерного укрепления гривны существует», – считает эксперт.

Он говорит, что укрепление гривны приведет к снижению выручки от экспорта и доходов бюджета.

«Мы видим укрепление курса. Одна из причин – на рынок ОВГЗ начали возвращаться нерезиденты. Если приток валюты от нерезидентов продолжится, то возможно дальнейшее укрепление гривны. Для экономики и резкая девальвация – плохо, и резкое укрепление – также плохо, особенно для экспортеров, которые в 2019 году из-за резкого укрепления гривны потеряли порядка 3-4 миллиарда долларов.

Это означает меньше доходов, меньше инвестиций, меньше новых рабочих мест, меньше зарплаты и отчисления в бюджет. Бюджет на этот год рассчитан на курс 29,1, и чем крепче будет гривна, тем меньше будут доходы в бюджет, тем больше надо будет заимствовать», – сказал Скаршевский.