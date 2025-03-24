Укрепление рубля и цены на нефть создают проблемы бюджету РФ

Олег Кравцов.  
24.03.2025 14:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нефть, Россия, Сюжет дня, Финансы, Экономика, Энергетика


Снижение цен на нефть означает существенные риски для России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, отмечающий, что пока все указывает на перспективы снижения спроса на нефть.

Снижение цен на нефть означает существенные риски для России. К такому выводу, передает корреспондент...

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Он считает, что для российского нефтяного экспорта и бюджета существуют, прежде всего, ценовые риски.

«Надо помнить, что цена Brent уже опустилась ниже $70 за баррель, плюс действуют скидки на российскую нефть. При этом еще и рубль укрепился на ожиданиях нормализации политических отношений между Вашингтоном и Москвой. И получается, что в рублевом выражении нефть торгуется значительно дешевле (примерно 5,7 тысячи рублей за баррель), чем запланировано в бюджете, который сверстан исходя из средней стоимости Urals в 6,7 тысячи рублей за баррель. Соответственно, это грозит его наполняемости», – сказал Юшков «Московскому комсомольцу».

По его словам, проблема может быть отчасти решена за счет заимствований в виде более активного размещения Минфином РФ на рынке своих облигаций.

«А если до конца 2025 года закончится СВО, это позволит государству пересмотреть параметры бюджета, сократить военные расходы здесь и сейчас, чтобы минимизировать дефицит казны. Кроме того, потребности текущего года могут быть полноценно закрыты за счет имеющихся на сегодня средств ФНБ, хотя таковых и немного», – считает аналитик.

При этом он полагает, что нефтяные цены вполне могут вернуться к росту.

«С одной стороны, низкие цены могут привести к снижению объемов производства в Соединенных Штатах, а с другой, они генерируют дополнительный спрос. Маловероятно также, что глобальные тарифные войны (между США и Китаем, США и Европой) будут иметь долгосрочный характер. После окончания горячей фазы страны начнут договариваться о взаимовыгодных условиях торговли, что подстегнет рост спроса, а значит, и цен на нефть», – резюмировал Юшков.

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