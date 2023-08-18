Укрепление рубля не остановит повышение цен – российский финансовый аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наблюдаемое сейчас укрепление российского рубля после нескольких дней падения может оказаться непродолжительным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На основной текущей торговой сессии курс доллар торгуется на уровне 92-93 рублей. Рубль уже укрепился к доллару более чем на 8%. Правда, после долгого предыдущего периода укрепления доллара (на 103% за год), это можно оценивать лишь как небольшой откат, а не разворот. Если курс упадет ниже 90 до 25 августа, тогда можно говорить о переломе тенденции, но все еще не о развороте. Процесс разворота длительный», – сказал Антонов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что фундаментальные проблемы рубля, которые его так ослабили ранее, остались, и одним лишь повышением ключевой ставки их не решить.

«ЦБ убрал только спекулятивную составляющую. Дисбаланс между спросом на валюту и ее предложением сохранился. Нефтяной рынок опять оказался под давлением из-за слабой статистики из Китая и восстановления индекса доллара. В связи с этим рубль может быстро вернуться к уровню 100 рублей после прохождения пика налоговых выплат 28 августа. Укрепление рубля произошло на волне ожиданий биржевыми игроками повышения ключевой ставки и введения дополнительных мер на валютном рынке для стабилизации рубля. ЦБ повысил ставку с 8,5% до 12%, а меры не ввел. Участники рынка ждут ужесточения валютного контроля и возвращения обязательной продажи части валютной выручки (от 70 до 90%)», – говорит эксперт.

У него поинтересовались, до каких значений может укрепиться рубль в ближайшей перспективе.

«Наш валютный рынок – низколиквидный и непредсказуемый. А значит на нем можно увидеть ценовые колебания до 5% в разные стороны. Нормальный курсовой диапазон для властей раньше был 80–90 рублей: его озвучил, в частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Если нисходящая динамика по доллару сохранится, то в качестве цели можно держать уровень 87-88 рублей. Я в такой уровень коррекции не верю, поэтому жду колебания в диапазоне 90-100 со средней ценой доллара в 95 рублей», – ответил аналитик.

При этом он считает, что укрепление рубля не приведет к снижению цен на товары и услуги.

«Откройте исторические данные по любому товару или продукту. На протяжении десятилетий цены только растут. Цена на бензин у нас растет и при удорожании нефти, и при удешевлении. Случаются порой небольшие коррекции, а потом цены обновляют новые максимумы на все товары и услуги. Ничего не меняется и не изменится. Так что цены как повышались ранее, так и будут повышаться впредь», – резюмировал Антонов.