«Укрепрайон по всему восточному флангу»: НАТО готовится к большой войне с Россией

Страны западного блока спешно укрепляют свой восточный фланг, создавая единую линию обороны от Финляндии до Румынии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад готовится к неконвенциальной войне обычными вооружёнными силами. Но на самом деле это спускаемая задача из Вашингтона – трансформация европейской инфраструктуры под свободное перемещение американских войск.

Первая программа у них – это повышение мобильности вооружённых сил. Они за американские и европейские деньги начинают расширять туннели, усиливать мосты, чтобы можно было тяжёлую американскую технику, например с Германии, быстро перекидывать на восток – в Румынию, Польшу, страны Прибалтики.

Вторая история – американцы начинают перекидывать свои войска на восток Европы, и там создавать свои базы, или усиливать старые. Например, большая часть на уровне дивизии создаётся в Польше. Немцы перебрасывают часть войск в Прибалтику», – сказал Клинцевич.