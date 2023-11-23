«Укрепрайон по всему восточному флангу»: НАТО готовится к большой войне с Россией
Страны западного блока спешно укрепляют свой восточный фланг, создавая единую линию обороны от Финляндии до Румынии.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад готовится к неконвенциальной войне обычными вооружёнными силами. Но на самом деле это спускаемая задача из Вашингтона – трансформация европейской инфраструктуры под свободное перемещение американских войск.
Первая программа у них – это повышение мобильности вооружённых сил. Они за американские и европейские деньги начинают расширять туннели, усиливать мосты, чтобы можно было тяжёлую американскую технику, например с Германии, быстро перекидывать на восток – в Румынию, Польшу, страны Прибалтики.
Вторая история – американцы начинают перекидывать свои войска на восток Европы, и там создавать свои базы, или усиливать старые. Например, большая часть на уровне дивизии создаётся в Польше. Немцы перебрасывают часть войск в Прибалтику», – сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон пытается воссоздать новый аналог «железного занавеса».
«Это выполнение плана американцев разделения Европы одной большой стеной, которая протянется с севера, Норвегия и Финляндия, потом Прибалтика, Польша и Румыния. И Венгрия, которая пока сопротивляется этим процессам. Они создают сложный механизм, который должен блокировать логистику.
Поэтому их усиливают. Те же поляки проводят мобилизацию ресурсов, заказали несколько тысяч боевых единиц из Кореи на такие большие суммы, что корейским банкам пришлось увеличивать лимиты. Как это поляки будут отдавать? Берут взаймы у будущих поколений», – добавил эксперт.
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