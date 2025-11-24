Укро-аналитик: Русские дроны неумолимо отодвигают нас всё дальше от ЛБС

В отличие от Украины, ВС РФ постоянно масштабируют свои успешные военно-технические новшества.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них есть очень интересная тенденция. Если мы внедряем сразу много разных решений, то они стараются находить одно решение, которое самое оптимальное, и пытаются его масштабировать. Например, у нас есть 5, 7, 8, 10 видов дипстрайков. У них это один шахед ударный основной. Они видят, например, тематика FPV, малых БПЛА. Вот у них увеличивается количество малых БПЛА», – сказал он.

По его словам, это делается для увеличения так называемой килл-зоны на линии соприкосновения.

«То есть они пытаются работать беспилотными системами на как можно большее расстояние, чтобы расстояние отодвигать, соответственно, нас от своих фронтов и территорий. Соответственно, чем больше мы отодвигаемся, тем больше мы теряем возможность воздействовать на их территории», – подытожил Бескрестнов.

