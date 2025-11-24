Укро-аналитик: Русские дроны неумолимо отодвигают нас всё дальше от ЛБС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В отличие от Украины, ВС РФ постоянно масштабируют свои успешные военно-технические новшества.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них есть очень интересная тенденция. Если мы внедряем сразу много разных решений, то они стараются находить одно решение, которое самое оптимальное, и пытаются его масштабировать. Например, у нас есть 5, 7, 8, 10 видов дипстрайков. У них это один шахед ударный основной. Они видят, например, тематика FPV, малых БПЛА. Вот у них увеличивается количество малых БПЛА», – сказал он.

По его словам, это делается для увеличения так называемой килл-зоны на линии соприкосновения.