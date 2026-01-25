Укро-авиаэксперт: «Сжёг бы Москву своими руками, хоть там и родственники. Но у них мощная ПВО»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главная задача Украины – не бессмысленные попытки бомбёжек Москвы, а удары по российским военным заводам, чтобы оттянуть время до начала производства собственной баллистики.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий озвучил «часто звучащее в студии мнение», что война «не может завершиться без тотальной бомбардировки российской столицы – мол, там эта игла Кощея».

«Я решительно против бомбардировки российской столицы. Не то, что я люблю российскую столицу, хотя у меня там родственники. Боже, бороны – я бы этот город собственноручно бы поджёг. Но там мощная противовоздушная оборона. Зачем нам тратить наши ударные средства на то, чтобы у русских становилось меньше зенитных ракет? Нам нужен результат, а не экономический вред!.. У русских всё равно много этих ресурсов. Нам нужно, чтобы этот PD-1 [украинский дрон] прилетел по российскому военному заводу и прервал там на какое-то время производство. Не уничтожил. У него маловато для этого взрывчатки», – вещал в ответ Романенко.