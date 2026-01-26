Укро-делегация привезла в Швейцарию ролик с ударом «Гераней» по Давосу

Игорь Шкапа.  
26.01.2026 11:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 650
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Ни в ЕС, ни в НАТО уже давно нет единства, а потому Украине приходится нагонять жути на Запад в надежде и дальше стравливать его с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу в статье, посвященной итогам последнего форума в Давосе, приходит украинский грантоед-русофоб Михаил Гончар.

«Во время Давоса в Украинском доме демонстрировали мастерски сделанный двухминутный видеоролик в стиле голливудских блокбастеров с моделированием удара «шахедами» по этому тихому швейцарскому поселку. Это произвело невероятное впечатление на европейских посетителей», – нахваливает методы украинской пропаганды автор на страницах издания «Зеркало недели».

Он серьезно обеспокоен процессами, которые идут в Евросоюзе.

«В ЕС практически происходит расползание стран-членов. Есть группа стран, нацеленных на создание европейского оборонительного альянса. Фактически это те, кто называет себя «коалицией решительных», но никак не может перейти «Рубикон нерешительности», чтобы доказать свою субъектность…», – напоминает автор.

При этом в ЕС хватает желающих (Италия, Польша, Румыния, Финляндя) оставаться под американским зонтиком и не делать резких движений, надеясь, что «все как-то разрулится».

«А еще кому-то хочется «диалога с Путиным» и восстановления отношений с Россией — дешевой нефти, газа и бизнеса как обычно. Расписывать здесь поведение Орбана, Фицо и Бабиша, наверное, будет лишним.

Как справедливо и неоднократно звучало из разных уст в Давосе, наблюдая такую картину, в Кремле уже устали откупоривать шампанское (или разливать водку). Евродобыча сама шагает в расставленные Кремлем в последние годы ловушки.

Это не только «сладкая ловушка» дешевых энергоресурсов, но и самая большая из них – «мир в Европе». Последнее, конечно, по кремлевским лекалам, согласно ультиматуму НАТО декабря 2021-го — собирайте манатки и прочь на границы 1997 года.

Ну, а для начала согласитесь на «мирное урегулирование в Украине», то есть прекратите ей помогать», – тревожно резюмирует Гончар.

