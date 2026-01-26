Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни в ЕС, ни в НАТО уже давно нет единства, а потому Украине приходится нагонять жути на Запад в надежде и дальше стравливать его с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу в статье, посвященной итогам последнего форума в Давосе, приходит украинский грантоед-русофоб Михаил Гончар.

«Во время Давоса в Украинском доме демонстрировали мастерски сделанный двухминутный видеоролик в стиле голливудских блокбастеров с моделированием удара «шахедами» по этому тихому швейцарскому поселку. Это произвело невероятное впечатление на европейских посетителей», – нахваливает методы украинской пропаганды автор на страницах издания «Зеркало недели».

Он серьезно обеспокоен процессами, которые идут в Евросоюзе.

«В ЕС практически происходит расползание стран-членов. Есть группа стран, нацеленных на создание европейского оборонительного альянса. Фактически это те, кто называет себя «коалицией решительных», но никак не может перейти «Рубикон нерешительности», чтобы доказать свою субъектность…», – напоминает автор.

При этом в ЕС хватает желающих (Италия, Польша, Румыния, Финляндя) оставаться под американским зонтиком и не делать резких движений, надеясь, что «все как-то разрулится».