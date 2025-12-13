Укро-депутат: «Без боя выходить из Донбасса нельзя – это идеальный укрепрайон»
ВСУ нужно до последнего использовать оставшиеся подконтрольные территории Донбасса как «фортецю».
Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявила депутат Верховной рады, отъявленная русофобка Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Представьте, русские уже в Северске, это город очень долго стоял. Дальше, в Купянске, хоть там немножко отодвинули. Мирноград – фактически это уже русский, де-факто там остаёмся, но это окружение, и опять у нас там брехня. Покровск. Прорываются на Запорожье, в Гуляйполе, Днепропетровская область, на городок Покровское.
То есть они успешно наступают, они успешно масштабируют решения. Так зачем им останавливаться? Посмотрите на их военно-политические решения. Какой бюджет они утвердили на 26 год? Бюджет войны. Что, они откажутся от Донецкой области?» – сказала Безуглая.
Она раскритиковала саму дискуссию, нужен или не нужен Украине Донбасс.
«Даже прагматично, не только политически, донецкий укрепрайон сдерживает их от похода дальше. И пока они в Донецкой области, это сковывает их силы и средства. И там у нас самые лучшие фортификации. ….
Даже были теории, что они дойдут [только] до административных границ Донецкой области. Они перешли их и зашли в Днепропетровскую область. Если они смогут наступать на Днепр, вы думаете, они не будут наступать?
Это часть Днепропетровской области и город Днепр – это часть того всего ресурсного бассейна, который соединяет Луганская область, Донецкая область, Днепропетровская область. Там все практически основные наши ископаемые, они в них заинтересованы. Ничего не остановится», – вещала депутатша.
