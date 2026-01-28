Укро-депутат: Трамп передал, что наше время исчерпывается в мае

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 15:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 442
 
Дзен, Политика, США, Украина


Переговорщики Дональда Трампа передали украинской стороне, что у неё есть время до мая, чтобы согласовать мирное соглашение с Россией. Потом для американской администрации станут ключевыми вопросы внутренней политики, чтобы сосредоточиться на осенних довыборах в Конгресс.

Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке экстремистов и террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ему будет точно не до Украины. Из того, что мне известно, Кушнер и Уиткофф проинформировали украинскую делегацию, что наше время исчерпывается в мае. Или мы до мая достигаем результата, или, sorry, занимайтесь сами, а мы тут пошли на выборы, после которых вернемся к разговору. Это означает в ноябре».

Он считает, что для Украины это «очень плохой сценарий».

«Потому что войну нужу завершать как можно быстрее – лучше сегодня, чем завтра, лучше завтра, чем послезавтра. Каждый день продолжения войны ничего не приносит Украине, кроме новых потерь и страданий. Поэтому нам нужно это понимать».

Гончаренко, представляющий партию Порошенко (еще один террорист), понятное дело, попросту «топит» Зеленского в рамках внутривидовой грызни с прицелом на выборы. Если какое-то соглашение будет заключено – порошенковцы в надежде вернуться к бюджетной кормушке начнут критиковать Зеленского уже за «недопустимые» уступки России.

