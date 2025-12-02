Укро-дипломат: Американцы нас насиловали в Будапеште, как и сейчас

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спустя 31 год после подписания «Будапештского меморандума», заплатив страшную цену, Украина возвращается к обсуждению аналогичных неопределенных гарантий, пусть и под другим названием.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил бывший замминистра иностранных дел Украины, участник разработки «Будапештского меморандума», член украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022-м году Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас насиловали, как и сейчас, наши выдающиеся стратегические партнеры – американцы. Россияне просто стояли рядом и практически все, до чего нас дожимали американцы, они с этим соглашались…», – поделился Чалый воспоминаниями о переговорах в Будапеште об отказе Украины от ядерного оружия, в которых он участвовал.

По мнению Чалого, сейчас переговоры ведутся фактически об аналоге Будапештских соглашений – гарантиях для Украины.